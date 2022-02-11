После обращения к Николаю Панкову устранили последствия схода снега на газовую трубу

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Из-за большого количества снега, выпавшего в Вольске, необходимо уделять особое внимание очистке не только улиц и дворов, но и кровель.

Об этом в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал депутат Госдумы Николай Панков.

«Недавно жители Вольска рассказали в Инстаграм о повреждении газовой трубы в пос. Большевик. Снег упал с крыши дома №68. Сейчас завалы убрали, труба заново установлена на опоры. Неисправность удалось устранить. Спасибо за активность, будем и дальше продолжать совместное сотрудничество.

Да, снега выпало большое количество. Пришлось объявлять "режим ЧС" самим жителям - по активности общения в соцсетях. Необходимо внимание обращать на расчистку не только улиц и дворов, но и крыш», - пишет Николай Панков.

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