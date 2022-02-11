Предстоящий снос «дома Курихина» расколол саратовское отделение Союза архитекторов России

Незаконная постройка на земле музея Федина пойдет под снос по решению суда

Некоторые члены саратовского отделения Союза архитекторов России, которое возглавляет Владимир Вирич, написали заявление о выходе из союза. Об этом стало известно после прошедшего недавно заседания совета местного отделения Союза.

Свой поступок они объясняют тем, что разошлись во взглядах с руководством Союза, которое, по их мнению, отстаивает интересы «Союза застройщиков» и его руководителя Якова Стрельцина. Как пишет «Саратовская панорама», «Союз застройщиков» был создан «для лоббирования интересов группы компаний, входящих в условную стройимперию Сергея Курихина. Понятно, что Вирич не может оставить без внимания бизнес-идеи этих строителей». В результате оттока молодых архитекторов «некогда самая массовая региональная общественная организация превратилась в фактически несостоятельный орган, внутри которого только раздор и непонимание».

Владимир Вирич руководит местным отделением союза с марта 2021 года. По мнению одного из написавших заявление о выходе, архитектора Евгения Спирина, именно тогда и начался раскол.

- На самом деле на протяжении уже достаточно длительного времени профессиональная деятельность в региональном отделении Союза не велась, велась иная деятельность, которая так иди иначе имела политический контекст и преследовала чьи-то интересы. Меня лично это не устраивает, поэтому я написал заявление о выходе из местного отделения Союза архитекторов России, - сказал Спирин. Он уверен, что последней каплей стала ситуация с т.н. «домом Курихина» на Октябрьской, 7.

- Что касается дома на Октябрьской, о котором сейчас так много говорят, то в местном отделении многие выступают за его сохранение. На самом деле я ждал некоего письма, в котором меня попросят выступить в поддержку. Но, видимо, зная мою позицию, мне такое письмо не присылали. За других сказать не могу. А моя позиция простая — я на стороне закона, и поддержу решение суда, какое бы оно ни было. А все разговоры о том, что кому-то нравится архитектура этого здания, кому-то нет — это все «вкусовщина», ее здесь быть не должно, должен быть лишь закон. У меня и у некоторых моих коллег есть огромное желание сделать наш город еще лучше: комфортнее, красивее. Поэтому мы и создали свой Союз саратовских архитекторов. Наша цель — развивать архитектуру во всех ее проявлениях, реализовывать различные проекты. Планируем набрать в наш Союз людей — профессионалов, единомышленников и вместе вести обширную деятельность, направленную на развитие Саратова, а не в угоду чьим-то бизнес или политическим интересам», - рассказал Евгений Спирин.

Среди вышедших из саратовского Союза архитекторов России также Дмитрий Назимов.

- Не хочу, чтобы меня ассоциировали с этим Союзом. Хочу остаться только в Союзе саратовских архитекторов. … Если говорить о здании на Октябрьской, 7 — то зачем придумывать двойные стандарты? Есть решение суда о том, что строение незаконное, значит решение суда надо исполнять. Такая моя позиция и она отличается от позиции руководства реготделения Союза архитекторов России», - заявил Дмитрий Назимов.