Жителям Саратова сообщили об ограничении парковки на ночь

Уборка снега

В ночь с 11 на 12 февраля, в связи с уборкой снега, в Саратове вводится ограничение движения и парковки:

- с 20.00 до полуночи на ул. Жуковского от ул. Планерная до ул. Ароновой;

- с 20.00 до 5.00 по ул. Чкалова от ул. Овражная в сторону ул. Романтиков, ул. Гвардейская вблизи РЦ «Александрия», ул. Антонова от ул. Чехова в сторону ул. Перспективная.

С 8.00 до 16.00 завтра,12 февраля, нельзя будет проехать по улице Днепропетровская от Чехова в сторону улицы Антонова.

Мешающие уборке снега и неправильно припаркованные автомобили будут эвакуировать по следующим адресам:

- ул. Кутякова от ул. Вольская до ул. Астраханская;

- ул. Б.Казачья от ул. Горького до ул. Разина;

- ул. Вольская от ул. Б. Казачья до ул. Сакко и Ванцетти;

- ул. Б.Горная от ул. Вольская до ул. Чапаева;

- ул. Чапаева от ул. Соколовая до ул. Б.Горная;

- ул. Днепропетровская от ул. Чехова в сторону ул. Антонова.