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Общество11 февраля 2022 11:16

В Заводском районе задержали двух «кладменов»

Они откопали в снегу оптовую закладку наркотиков и собирались распродавать ее мелкими дозами через закладки
Источник:kp.ru
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В одном из садовых товариществ Заводского района Саратова двое мужчин собирали «урожай» наркотиков. Найденное они собирались снова посеять на территории Саратова, но уже меньшими порциями. Как рассказали в УМВД по Саратову, двух мужчин 25 и 28 лет задержали в тот момент, когда они откопали в снегу на территории СНТ оптовую партию синтетических наркотиков.

При задержании у них обнаружили и изъяли 30 свертков весом более 25 граммов наркотиков. В дальнейшем парочка планировала сбыт через тайниковые закладки на территории Саратова и Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотических средств, «кладмены» взяты под стражу.

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