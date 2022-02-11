Сотрудник колонии в Балашове за взятки проносил заключенным запрещенные предметы

Фото: СУ СК по Саратовской области

Вынесен приговор сотруднику колонии в Балашове, который за взятки проносил заключенным запрещенные предметы, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Следствие выяснило, что летом 2021 года младший инспектор дежурной службы ФКУТ УФСИН России по Саратовской области за взятку в 2о тысяч купил для заключенного смарт-часы и примерно в то же время пронес в колонию два мобильных телефона. За них ему перевели уже 30 тысяч рублей.

В итоге нарушителя задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области совместно с ОСБ УФСИН региона. Суд приговорил его к трем годам и четырем месяцам условно.

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