Сотрудник колонии в Балашове за взятки проносил заключенным запрещенные предметы

Фото: СУ СК по Саратовской области
Вынесен приговор сотруднику колонии в Балашове, который за взятки проносил заключенным запрещенные предметы, о чем сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.
Следствие выяснило, что летом 2021 года младший инспектор дежурной службы ФКУТ УФСИН России по Саратовской области за взятку в 2о тысяч купил для заключенного смарт-часы и примерно в то же время пронес в колонию два мобильных телефона. За них ему перевели уже 30 тысяч рублей.
В итоге нарушителя задержали сотрудники УФСБ России по Саратовской области совместно с ОСБ УФСИН региона. Суд приговорил его к трем годам и четырем месяцам условно.
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