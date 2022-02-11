Под Саратовом изъяли крупные партии незаконного алкоголя и табака. Пресс-служба УФССП региона сообщает о проведении операции.

В Саратовском районе судебные приставы передали на уничтожение свыше 300 бутылок алкоголя. По информации следствия, местная жительница продавала алкогольную продукцию, не имя соответствующего разрешения на торговлю. Нарушительницу оштрафовали на 30 тысяч, а 330 бутылок алкоголя изъяли, чтобы уничтожить.

Ранее судебные приставы Ртищевского района доставили в территориальное управление Росимущества 200 пачек контрафактных сигарет, которые обнаружили у местного жиетля. Теперь их тоже уничтожат.

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