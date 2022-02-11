Вчера днем, 10 февраля, в Саратове пытались украсть чугунную лестницу из сгоревшей гостиницы «Россия». Росгвардия сообщила о задержании трех подозреваемых.

Патруль ведомства заметил трех граждан, которые пытались унести металлоконструкцию из здания бывшей гостиницы на улице Горького.

Ранее двое задержанных уже привлекались к уголовной ответственности за аналогичное преступление. Лестницу вернули на место, задержанные переданы полиции. Возбуждено уголовное дело о краже.

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