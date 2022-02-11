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Общество11 февраля 2022 10:45

Трамвай № 2 в Саратове возобновил работу

Все еще не ходят четыре трамвайных маршрута
Наталия Калинина
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Трамваи

Трамваи

Сегодня, 11 февраля, трамвай № 2 в Саратове возобновил работу, о чем сообщает городская администрация.

Ранее по малому кругу запущен был трамвай № 8. Таким образом, из-за снега и наледи на путях пока в Саратове стоят четыре трамвайных маршрута: 4, 5, 6, 7.

Напомним, ранее сообщалось о проблемах в работе маршрутов 3, 9, 10, 11, но они устранены.

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