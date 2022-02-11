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Происшествия11 февраля 2022 10:43

Забуксовавшая в снегу фура перекрыла проезд на Астраханской

Источник:kp.ru
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На улице Астраханская в Саратове днем 11 февраля забуксовавшая в неубранном снегу фура перекрыла движение в сторону Сенного рынка.

Как рассказали «КП-Саратов» очевидцы, грузовик пытался развернуться возле торгового центра на улице Вавилова и застрял.

Как отметили приславшие видео в редакцию «Комсомолки» саратовцы, вчера в этом районе было большое количество снегоуборочной техники, сегодня – уборки не видать.

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