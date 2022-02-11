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Общество11 февраля 2022 10:15

В саратовском Россельхознадоре предлагают отлавливать не только собак, но кошек

Кошки гораздо опаснее собак с точки зрения заражения людей бешенством
Источник:kp.ru
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Кошки гораздо опаснее собак. с точки зрения заражения бешенством

Кошки гораздо опаснее собак. с точки зрения заражения бешенством

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Среди заболеваний, котрые могут передавться от животных людям, одним из самых опасных является бшенство. При этом традиционно считают, что кроме лис этим могут заразить человека в основном собаки. Алексей Частов, начальник управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям, заявил, что в этом смысле кошки гораздо опаснее собак. Поэтому, когда говорят об отлове бродячих собак, внимание надо уделять и кошкам.

- Был выявлен случай бешенства в Саратове, в Ленинском районе у кошки. Городское бешенство – серьезная угроза, контакт с людьми близкий, а лечения от него нет, только вакцинация. Тем более, кошки более опасны, чем собаки в случае заражения, им ведь проще добраться до человека и укусить. Поэтому отлавливать нужно и кошек тоже, не только собак, - заявил Частов на брифинге 11 февраля.

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