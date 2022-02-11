Погода в Саратове

На выходных в Саратовскую область вернутся плюсовые температуры. Такой прогноз дают в региональном гидрометцентре.

В выходные дни нас ожидает неоднородный характер погоды. В ночь с 11 на 12 февраля и в субботу утром регион остается под влиянием атлантического антициклона, ожидаются осадки в виде мокрого снега, а погода слабоморозная. В южных районах до +2 градусов. Будет метель, ветер усилится до 13-18м/с.

Завтра во второй половине дня относительно холодная воздушная масса оттеснит антициклон из Саратовской области на юг. Осадки прекратятся, а температура понизится. Ночью от -4 до -9 градусов, при пояснении до -13 градусов, днем от -2 до -7 градусов.

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