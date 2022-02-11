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Общество11 февраля 2022 9:48

В Саратове из-за потепления закрыли катки

Наталия Калинина
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Каток в Саратове

Каток в Саратове

Сегодня, 11 февраля, в Саратове из-за потепления закрыли катки, об этом предупреждает городская администрация.

- В связи со значительным повышением температуры муниципальные катки временно прекращают работу, - пишут чиновники.

Катки откроются вновь после стабилизации погоды и подготовки ледового покрытия.

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