Подрядчик из Татищево сорвал контракт по нацпроекту и отделался предупреждением

Подрядчик из Татищевского района Саратовской области сорвал контракт по нацпроекту и отделался предупреждением, об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Входе проверки надзорного органа выяснилось, что администрация ЗАТО Светлый заключила контракт с ООО «ИСМ-Инвест» на сумму 3,4 миллиона рублей. За эти деньги фирма должна была отремонтировать водозабор в срок до 19 ноября прошлого года, чего в установленный срок не сделала.

По версии прокуратуры неисполнение обязательств по нацпроекту принесло существенный вред охраняемым интересам общества и государства. ООО «ИСМ-Инвест» вынесли предупреждение.

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