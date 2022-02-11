Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество11 февраля 2022 9:44

Подрядчик из Татищево сорвал контракт по нацпроекту и отделался предупреждением

Жители района не получили новый водозабор вовремя
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)

Подрядчик из Татищевского района Саратовской области сорвал контракт по нацпроекту и отделался предупреждением, об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Входе проверки надзорного органа выяснилось, что администрация ЗАТО Светлый заключила контракт с ООО «ИСМ-Инвест» на сумму 3,4 миллиона рублей. За эти деньги фирма должна была отремонтировать водозабор в срок до 19 ноября прошлого года, чего в установленный срок не сделала.

По версии прокуратуры неисполнение обязательств по нацпроекту принесло существенный вред охраняемым интересам общества и государства. ООО «ИСМ-Инвест» вынесли предупреждение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.