Упавший с крыши лед проломил голову жителю Саратова

Сорвавшаяся глыба льда разбила голову прохожему в Саратове

Еще один саратовец попал под упавшую с крыши глыбу льда. ЧП случилось 11 февраля на улице Международная. С карниза крыши пятиэтажного дома №16 сорвался снег со льдом и попал в голову проходящему по тротуару 46-летнему мужчине.

- Скорая помощь доставила пострадавшего в больницу. У него черепно-мозговая травма, его состояние оценивается как средней тяжести, - сообщила «КП-Саратов» представитель регионального минздрава Анастасия Усова.

Это далеко не первый случай в этом году, когда неубранный с крыш домов лед калечит прохожих в Саратове.

В Следственном комитете по Саратовской области заявили, что начали проверку по этому случаю.

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