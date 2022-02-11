Фото: СУ СК - Саратов

Житель Балакова сначала покрывал брата от закона, а потом обиделся и убил его, эту историю рассказали в СУ СК по Саратовской области.

23 августа 2021 года двое братьев из Балаково купили себе наркотики. Во время похода за закладкой их задержали полицейские. Младший брат, у которого находился пакетик, заверил следствие, что старший не знал о наркотиках.

Вечером 25 августа 2021 года 31-летний мужчина пришел в гости к 40-летнему брату в квартиру на улице Комарова. В какой-то момент он припомнил борату тот случай и высказал претензии за то, что ему пришлось взять вину на себя. Мужчины рассорились и подрались. Младший брат сильно избил старшего, после чего ушел на кухню и лег спать. Утром он проснулся и понял, что брат мертв, о чем сообщил по телефону своей знакомой. Та обратилась в полицию.

Суд приговорил злоумышленника к десяти годам строгого режима.

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