Радаев предложил правоохранителям заняться темой уборки снега

Володин 10 февраля предложил губернатору пользоваться полномочиями для более жестких решений, если местные власти не справляются

Губернатор Валерий Радаев высказался об уборке снега в городах области. По его мнению, нужны более жесткие меры в кадровых решениях, в организации уборки снега и наледи, при перераспределении техники и средств. Заняться этим должны по его мнению, в том числе, правоохранительные органы.

- За последние годы многое было сделано по техническому укреплению коммунальных служб крупных городов, закуплено значительное количество специальной техники. Но вот уже несколько недель вопросы уборки городских улиц от снега, дворов, крыш домов остаются самыми острыми. Ежедневно поступают жалобы от жителей по качеству этой работы. Нужны более жесткие меры: в организационных процессах, перераспределении техники и средств, в кадровых решениях. Вся эта работа требует большой ответственности и контроля, в том числе со стороны правоохранительных органов, - говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба главы региона.

Напомним, накануне во время визита в Саратов председатель ГД Вячеслав Володин резко негативно высказался об управленческих способностях властей областного центра, в частности в организации уборки снега.

Володин предложил Радаеву принять, если нужно, жесткие кадровые решения..

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