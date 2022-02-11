Михаил Исаев

Михаил Исаев распорядился проверить расходы и доходы коммунальщиков в Саратове. Глава города поручил контрольно-счетной палате областного центра провести проверку работу организаций «Дорстрой», «Спецавтохозяйство по уборке города», «Служба благоустройства города», занятой уборкой в Саратове.

- Сейчас в Саратове три учреждения созданы с ноля, а три ожидает реорганизация. Необходимо передать в территориальные подразделения полную информацию по состоянию этих организаций. Контрольно-счетной палате поручено проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности, в том числе использования средств, а также управления имуществом, - заявил Михаил Исаев

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