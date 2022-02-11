Роман Грибов в Марксе
Зампред по социальной сфере Роман Грибов настаивает на увольнении главврача РБ в Марксовском районе, об этом он пишет в своем Инстаграме.
По словам чиновника, жители района неоднократно жаловались на условия, холод и работу call-центров медучреждения. Нарекания вызвал холод в детском инфекционном отделении. Теперь помощь учреждению окажут районные власти. В больнице не выстроена работа «горячей линии». Пациентов на амбулаторном лечении плохо обслуживали.
- Буду настаивать на увольнении главного врача Марксовской районной больницы, - пишет Грибов.
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