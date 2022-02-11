За сутки в Саратовской области от коронавируса скончались 11 человек

В Саратовской области от коронавируса за прошедшие сутки умерли 11 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

В региональном минздраве уточнили, что скончались восемь женщин и трое мужчин в возрасте от 39 до 93 лет. При этом у погибшей 39-летней женщины была сопутствующая патология - хроническое инфекционное заболевание.

Таким образом в Саратовской области с начала пандемии число погибших от коронавируса достигло 5447 человек.

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