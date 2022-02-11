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Общество11 февраля 2022 8:09

Роман Бусаргин поручил расширить график работы рентгена и томографов в районах

Жители Саратовской области жаловались на невозможность пройти обследование
Наталия Калинина
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Аппарат КТ

Аппарат КТ

Роман Бусаргин поручил расширить график работы рентгена и томографов в районах Саратовской области.

- Жители из районов сообщают, что не могут попасть в кабинеты рентгенографии и компьютерной томографии. В связи с этим я поручил профильному зампреду Роману Грибову и министру здравоохранения Олегу Костину проанализировать график работы кабинетов с рентген-аппаратами и КТ во всех поликлиниках и больницах, - пишет Бусаргин в своем Телеграм-канале.

При необходимости график работы кабинетов изменят. Разобраться с проблемой положено до 15 февраля. Также жители региона могут сообщить о трудностях с обследованием в комментариях к этой записи в Телеграме председателя правительства.

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