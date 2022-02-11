К саратовским производителям молочных продуктов есть претензии из других регионов

. Фото: Олег УКЛАДОВ

В последнее время увеличилось количество фальсификатов в молочной продукции. Об этом на брифинге 11 февраля заявил Алексей Частов, Начальник управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям. Он отметил, что его ведомство в ближайшее время очень плотно займется этим вопросов в части саратовских производителей, на которых есть жалобы от коллег Частова из других регионов.

- Много фальсификатов по молочной продукции. Претензии есть к нашим производителям от коллег из других регионов. Тщательнее займемся оборотом незаконной молочной продукции. Это серьезная тема, это употребляют все, это употребляют дети, - сказал Частов.

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