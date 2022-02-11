Алексей Частов: Мы не сторонники уничтожения нормальных продуктов, ввезенных незаконно

Алексей Частов

Начальник управления Россельхознадзора по Саратовской и Самарской областям Алексей Частов заявил, что его ведомство не является сторонником уничтожения нормальных продуктов, ввезенных нелегально. Об этом он заявил на брифинге, который прошел 11 февраля.

Он рассказал, что ввезенные незаконные продукты уничтожаются, в основном изъятие их происходит в аэропортах. В Саратове в аэропорте «Гагарин» за 2021 год забрали у прилетающих 4,7 тонн фруктов, сухофруктов, специй, круп, растений. Примерно столько же было изъято за прошлый год животноводческой продукции - изъято и уничтожено.

- Мы не сторонники уничтожения нормальной продукции, которая просто была ввезена незаконно. Мы ждем решения, чтобы можно было их использовать каким-то образом, направлять в соцучреждения и т.д., - сказал Частов.

При этом он отметил что уничтожено также несколько тонн продукции в связи с африканской чумой.

- Была напряженная ситуация, тема остается актуальной и уничтожение свиней ведет к серьезным последствиям для сельского хозяйства и экономики. Около 7 млн рублей компенсаций за свиней выплачено хозяйствам только в прошлом году, – напомнил Частов.

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