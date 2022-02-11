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Общество11 февраля 2022 7:05

В кинотеатре «Пионер» в Саратове восстановят мультиформатный кинозал

Наталия Калинина
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Кинотеатр Пионер

Кинотеатр Пионер

В кинотеатре «Пионер» в Саратове восстановят мультиформатный кинозал, об этом рассказал генеральный директор кинотеатра «Пионер» на своей странице в Инстаграм.

Помимо кино в новом зале возможно будет проводить театральные постановки, концерты и выставки. Открыть свои двери он должен в начале лета.

Таким образом, злополучный «Магнит» на месте учреждения культуры, которым регулярно возмущались простые горожане и высокопоставленные лица, окончательно уберут.

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