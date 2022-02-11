На федеральные трассы Саратовской области вышли 290 снегоуборочных машин

Уборка снега

Сегодня, 11 февраля, с последствиями снегопада на дорогах Саратовской области борются 850 единиц техники. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

На расчистку дорог регионального значения вышли 192 спецмашины. Например, в Вольском районе их 15, в Саратовском – 14, а в Балашовском еще девять. Расчисткой транзитных магистралей Саратова занималась 61 машина.

На обработку дороги ушло 930 т реагента. В населенных пунктах уборкой занимались 339 единиц техники и 243 рабочих. А к расчистке федеральных трасс привлеки 290 спецмашин: грейдеры, КДМ, погрузчики и другой автотранспорт.

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