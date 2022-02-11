В Саратове подростки вытолкали из снега более 40 машин

Пробка

В Заводском районе Саратова подростки вытолкали из снега более 40 машин. Об этом сами участники акции рассказали в социальной сети.

Как пишет 13-летний житель города в группе «Заводской Online Саратов» ВКонтакте о с товарищами помогал людям, застрявшим возле школы № 39 в Комсомольском поселке.

- У почты была ужасная пробка в час пик, так как все объезжали ДТП через дворы, а там ледяная горка в которую только со скоростью можно заехать. Мы толкали около 40 авто и заработали 500 рублей, но изначально мы просто хотели помочь людям, - рассказал молодой человек.

Горожане поддержали благое начинание подростков и выразили им признательность в комментариях.

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