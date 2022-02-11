В Красноармейском районе на трассе загорелась фура

Вчера вечером, 10 февраля, в Красноармейском районе Саратовской области на трассе загорелась фура. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
Возгорание было зафиксировано в 21:34 на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. На пульт дежурного поступил сигнал о загорании автомобиля «МАН» на 422 километре дороги. Площадь пожара составила 12 квадратных метров, обошлось без пострадавших.
Причина пожара устанавливается. На тушение выезжали два пожарных расчета.
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