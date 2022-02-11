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Общество11 февраля 2022 5:55

Саратов продолжат очищать от снега 6,4 тысячи рабочих

Источник:kp.ru
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В Саратове уборкой снега ночью с 10 на 11 февраля занималось почти 400 единиц спецтехники. При этом, как ранее сообщили в мэриии, расчистка трамвайных путей продолжается.

Днем в борьбе с последствиями снегопада чиновники обещают задействовать 832 единицы техники и 6436 рабочих:

- дороги федерального, регионального и местного значения убирает 321 единица техники;

- дворовые территории очищают 1774 дворника и 142 машины спецтехники;

- объекты социальной сферы расчищают 190 единиц техники и 968 технических сотрудников;

- к уборке территорий, прилегающих к объектам торговли и иным организациям, привлечены 179 машин спецтехники и 3455 рабочих

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