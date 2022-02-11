На сегодня, 11 февраля, в Саратовской области еще 2 129 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе выявлено 161 563 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 132 409 человек, за сутки — 425. В стационарах региона остаются 1 851 человек, на амбулаторном лечении пребывают еще 22 016 пациентов.
Возрастной состав заболевших следующий:
- до 6 лет — 77;
- 7-14 лет — 188;
- 15-17 лет — 63;
- 18-29 лет — 288;
- 30-49 лет — 788;
- 50-64 лет — 461;
- 65 и старше — 264.
С пневмонией поступили 45 человек, с признаками ОРВИ — 2080, без симптомов болезнь переносят четверо.
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