На сегодня, 11 февраля, в Саратовской области еще 2 129 человек заразились коронавирусом. Всего в регионе выявлено 161 563 зараженных. Выздоровело с начала эпидемии 132 409 человек, за сутки — 425. В стационарах региона остаются 1 851 человек, на амбулаторном лечении пребывают еще 22 016 пациентов.

Возрастной состав заболевших следующий:

- до 6 лет — 77;

- 7-14 лет — 188;

- 15-17 лет — 63;

- 18-29 лет — 288;

- 30-49 лет — 788;

- 50-64 лет — 461;

- 65 и старше — 264.

С пневмонией поступили 45 человек, с признаками ОРВИ — 2080, без симптомов болезнь переносят четверо.

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