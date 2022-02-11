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Происшествия11 февраля 2022 5:39

В Саратове пять трамвайных маршрутов по-прежнему не работают из-за снега и наледи на путях

Источник:kp.ru
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
В Саратове по-прежнему не ходит половина трамвайных маршрутов

В Саратове по-прежнему не ходит половина трамвайных маршрутов

Фото: Мария Франко

В мэрии Саратова 11 февраля сообщили, что на 7.30 утра все автобусы, а также троллейбусы движутся по своим маршрутам по расписанию.

Есть проблемы с трамваями.

Расчистка путей на маршрутах №№ 2, 4, 5, 6, 7 будет идти сегодня. Трамвай № 8 запущен по малому кругу.

Чиновники отчитались, что трамваи №№ 3, 9, 10, 11 вышли на линии.

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