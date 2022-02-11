Володин назвал систему управления Саратовом «междусобойчиком дружков-товарищей»

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В ходе поездки в Саратов 10 февраля председатель Госдумы Вячеслав Володин резко отозвался о системе управления городом, которую выстроило сегодняшнее муниципальное руководство.

Саратов увеличился по территории, однако управление семью районами остается централизованным. Минусы такой конструкции ярко проявились во время снегопадов, с последствиями которых городские власти справились плохо.

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- Почему не справились со снегом? Потому что не слышат никого, все централизовали. Глава района должен отвечать за вывоз снега, мусора, ремонт тротуаров, озеленение, заниматься бродячими собаками. Ему надо создать инструменты, для решения этих вопросов. Там пускай будут и МУПЫ и другие структуры. И с него надо спрашивать. ... Семь районов теперь уже, территория практически равна территории Москвы, и все это хотим управлять с одного центра, - отметил спикер ГД.

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Володин заметил, что во власти не хватает профессионалов.

- Заканчивайте междусобойчик. Взяли дружков-товарищей. Тогда соберите их и скажите: «Вот у нас есть вызов – снег. Мы должны город очистить. Не сможем – придется уйти». И уйдите, - предложил Володин.

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