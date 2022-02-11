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Общество11 февраля 2022 5:06

В Саратовской области открыт проезд по всем трассам

Источник:kp.ru
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По состоянию на 07:00 11 февраля осадки наблюдаются в 20 районах области. На всех автодорогах проезд обеспечен. Об этом сообщил председатель правительства региона Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

К расчистке трасс привлекалась 861 единица техники: федеральные трассы - 326 единиц, региональные - 196, муниципальные - 339 единиц техники.

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