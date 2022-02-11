Сегодня, 11 февраля, мороз ушел из Саратова, по данным Приволжского УГМС в областном центре около нуля, а по ощущениям до -5 градусов.

Небо в Саратове затянуто плотными облаками, которые слегка разойдутся к полудню. К вечеру будет небольшой туман и выпадет немного снега. Дует западный ветер, отдельные порывы которого достигают 9 м/с.

В Саратовской области облачно с прояснениями. Местами будет снег и мокрый снег. Ветер дует западный, его скорость составляет 5-10 м/с, отдельные порывы доходят до 14 м/с. Температура колеблется от +2 до -3 градусов. Ожидается туман с видимостью от 500 до 1000 метров, а также изморозь. На дорогах гололедица.

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