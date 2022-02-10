Дорогу на Казахстан в Саратовскую область открыли для проезда

Введённые утром 10 февраля ограничения на движение транспорта в ОЗинском районе на трассе, соединяющей Россию с Казахстаном отменены сегодня, в 18.40.
Об этом сообщили в ГИБДД Саратовской области.
Напомним, сегодня утром следом за Казахстаном с российской стороны на трассе на соседнюю республику в Саратовской области ввели ограничения проезда.
Причиной закрытия трассы послужили сильный снег и метель.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.