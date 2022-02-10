Дорогу на Казахстан в Саратовскую область открыли для проезда

Введённые утром 10 февраля ограничения на движение транспорта в ОЗинском районе на трассе, соединяющей Россию с Казахстаном отменены сегодня, в 18.40.

Об этом сообщили в ГИБДД Саратовской области.

Напомним, сегодня утром следом за Казахстаном с российской стороны на трассе на соседнюю республику в Саратовской области ввели ограничения проезда.

Причиной закрытия трассы послужили сильный снег и метель.

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