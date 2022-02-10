На National Geographic Россия разметили ролик про зимний Саратов

.
Саратов стал первым городом России, который дважды показали на канале «National Geographic Россия». Об этом сообщил глава администрации Саратова.
Михаил Исаеву в своем инстаграм рассказал, что на этот раз съемочная группа работала в нашем городе в новогодние праздники. Второй фильм про областной центр получил название «WINTER FAIRYTALE».
Видео уже размещено на официальном сайте издания, а также в социальных сетях ВК и Facebook, в которых суммарно более 2,5 млн подписчиков.
Фильм, о котором говорит Исаев, представляет собой 4-минутное видео под музыку из нарезки различных планов города, на 80% снятых с квадрокоптера.
Ранее на российском сайте популярного канала про природу выходил фильм о летнем Саратове.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.