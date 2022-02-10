На сегодня, 10 февраля, в Саратовской области на карантине по ОРВИ остаются 127 школ, о чем сообщает региональное министерство образования.

На карантин по коронавирусу отправлены 113 классов в восьми школах.

Из-за угрозы распространения ОРВИ на дистанционный режим перешли 127 школ, 10 детских садов, восемь профорганизаций, а также 589 классов в 126 школах, и 72 группы в 46 детских садах, 74 группы в восьми профорганизациях.

С 10 февраля 2022 года студенты всех ВУЗов области приступили к занятиям в очном режиме.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.