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Происшествия10 февраля 2022 14:55

В Саратове на Соколовой произошла жуткая авария

Столкнулись три машины
Наталия Калинина
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Фото с места аварии

Фото с места аварии

Сегодня вечером, 10 февраля, в Саратове на улице Соколовой произошла жуткая авария. Подробности позже сообщит ГИБДД города.

Столкновение было зафиксировано в 17:20 возле дома по адресу Соколовая, 343а. Произошло столкновение автомобилей Skoda, Opel и ЗАЗ.

На месте работают сотрудники ГИБДД, информация по пострадавшим уточняется.

P.S.

В результате аварии в городскую клиническую больницу Саратова доставлены: 32-летний водитель Opel, 36-летний водитель Skoda и 57-летняя пассажирка Opel.

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