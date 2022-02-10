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Общество10 февраля 2022 14:45

В Саратовской области главврачи больниц станут и заведующими своих поликлиник

Наталия Калинина
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В Саратовской области главврачи больниц станут и заведующими подведомственных поликлиник. Сегодня, 10 февраля, об этом сообщает региональное министерство здравоохранения после того, как Олег Костин посетил районную больницу в Марксе.

- В каждой поликлинике должны быть разделены очереди больных и здоровых, у входа или около регистратур дежурить администраторы, помогающие посетителям сориентироваться. Колл-центры также должны быть под контролем главного врача. К сожалению, несмотря на усилия медработников Марксовской больницы, контроль за работой ее поликлиник, практически, не ведется, - сообщил Олег Костин по итогу проверки.

Глава ведомства заметил, что, если главные врачи больниц не могут орагнизовать работу подведомственных поликлиник, то должны брать функцию заведующего поликлиникой на себя.

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