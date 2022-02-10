Фото с места событий

В Саратове водитель троллейбуса вышел чистить ливневку по колено в воде. Сегодня, 10 февраля, саратовцы стали очевидцами такого акта самопожертвования.

На улице Белоглинской водителю троллейбуса пришлось самому выйти из вагона и чистить ливневку, чтобы вода ушла с улицы.

- Для троллейбуса эта лужа слишком глубокая, мы бы встали, - решили пассажиры.

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