Фото с места событий
В Саратове водитель троллейбуса вышел чистить ливневку по колено в воде. Сегодня, 10 февраля, саратовцы стали очевидцами такого акта самопожертвования.
На улице Белоглинской водителю троллейбуса пришлось самому выйти из вагона и чистить ливневку, чтобы вода ушла с улицы.
- Для троллейбуса эта лужа слишком глубокая, мы бы встали, - решили пассажиры.
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