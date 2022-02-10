В Саратовской области скоро пройдет подготовка к половодью

Половодье в Саратовской области

В Саратовской области 2 марта подготовка к половодью. Ее руководителем назначил заместителя председателя Правительства Александра Соловьева. Об этом пишет в своем Телеграм-канале Роман Бусаргин.

Высота снежного покрова в этом году в регионе на четверть выше нормы. Значительный подъем воды ожидается на реках Аткара, Медведица, Хопер, Большой и Малый Узень, Большой и Малый Иргиз, Карай, Терса. Под угрозой паводка оказались 25 районов.

На учениях специалисты отработают организацию пунктов временного размещения граждан и подготовят списки спецтехники, готовой к устранению последствий буйства стихии.

- По каждой территории нужно создать план с учетом анализа предыдущих лет, а также рассчитать запасы ГСМ, песка, щебня и мешкотары. Особенно важно запастись питьевой водой, продуктами и медикаментами. Будет прорабатываться и вопрос эвакуации сельскохозяйственных животных, - пишет Бусаргин.

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