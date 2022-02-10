За 10 дней февраля в Саратове выпали 1,5 месячных нормы осадков

Туман в Саратове

За 9 и 10 февраля, в Саратове выпало 11 и 13 см снега соответственно. Таким образом, зам первые 10 дней февраля в городе выпало 146 процентов от месячной нормы осадков, об этом сообщает региональный гидрометцентр.

Завтра в Саратове будет облачная погода с прояснениями и небольшой снег. Ночью и утром прогнозируется туман.

На дорогах будет гололед, автомобилистам советуют быть аккуратнее, а также планировать свой маршрут заранее.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.