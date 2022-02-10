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Происшествия10 февраля 2022 12:58

Напавший на девушку в Саратове студент четыре раза ударил ее ножом

Наталия Калинина
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Напавший на девушку в Саратове студент четыре раза ударил ее ножом. Такие подробности инцидента сегодня, 10 февраля, сообщила пресс-служба регионального СУ СК.

Инцидент произошел в декабре 2021 года в подъезде одного из жилых домов, расположенного на Вишневом проезде Саратова. 15-летний юноша нанес 16-летней девушке не менее четырех ударов ножом в область тела. Сейчас дело находится на контроле главы федерального СК Александра Бастрыкина.

Напомним, ранее на Вишневой произошло чудовищное убийство: 18-летний Евгений Вербицкий зарезал 18-летнюю Екатерину Громову в подъезде. Он нанес ей более ста ударов ножом.

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