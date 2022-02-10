В Саратовском музее краеведения представили уникальный музыкальный автоматон

Вчера, 9 февраля, в Саратовском областном музее краеведения представили старинный музыкальный автоматон. Этот уникальный памятник культуры вернули в экспозицию после реставрации.
Музыкальный автоматон, украшенный тремя фигурками обезьянок, сделал французский мастер Жан-Мари Фалибуа в XIX веке. Благодаря усилиям рестовраторов, он снова заработал.
Проект был реализован при материальной поддержке министерства культуры Саратовской области, а также меценатам. Наиболее значительный вклад внес генеральный директор гостиницы «Словакия» Э.А. Арзуманян.
В день презентации гости смогли увидеть старинные музыкальные часы и услышать их живое звучание. Также был напечатан комплект открыток с изображением автоматона и мартышек-музыкантов, который теперь можно будет приобрести в музее, о чем сообщает региональное министерство культуры.
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