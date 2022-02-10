Жителям Саратова назвали улицы, где нельзя парковаться вечером

В ночь с 10 на 11 февраля с 20:00 в Саратове нельзя будет проехать и припарковаться на улице Одесская от Лунной до 8-й Городской больницы, об этом сообщает городская администрация.

С 8.00 завтра, 11 февраля, вводится ограничение движения и парковки по улице Антонова от дома 24В в сторону Топольчанской. За прошлую ночь были эвакуированы 27 автомобилей, мешавших уборке снега и припаркованных с нарушением правил.

Сегодня автомобили нарушителей будут забирать по следующим адресам:

- ул. Навашина;

- ул. 2-я Садовая от ул. Рахова до ул. Хользунова;

- ул. Вавилова от ул. Рахова до ул. Университетская;

- ул. Чернышевского от ул. 2-я Садовая до ул. 3-я Дегтярная;

- ул. Ульяновская от ул. Рахова до ул. Вольская;

- ул. Кутякова от ул. Рахова до ул. Астраханская.