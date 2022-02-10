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Общество10 февраля 2022 11:26

В Саратове трамвай встал из-за обесточки и перекрыл проезд трем троллейбусным маршрутам

Наталия Калинина
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Место ЧП

Место ЧП

Сегодня, 10 февраля, в Саратове трамвай встал из-за обесточки и перекрыл проезд трем троллейбусным маршрутам. Об этом КП-Саратов сообщили очевидцы.

- Трамвай, следовавший по маршруту № 10 стоит на обесточенном участке в районе пересечения улиц Рахова и Советской. Он не дает проехать не только другим трамваям, но и троллейбусам маршрутов № 2, 2А и 16, - сообщает очевидец.

Напомним, ранее стало известно, что пять трамвайных маршрутов в городе прекратили движение из-за ночного снегопада.

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