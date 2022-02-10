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Общество10 февраля 2022 11:00

Саратовцам не придется ездить в онкоцентры соседних регионов

Новый центр в Саратове позволит помогать не только своим, но и приезжим из других регионов
Источник:kp.ru
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Вячеслав Володин 10 февраля в ходе визита в Саратов осмотрел возведение нового онкоцентра в Саратове. Напомним, средства на строительство были выделены при поддержке спикера ГД из федерального бюджета. Онкоцентр планируют сдать в первой половине 2023 года.

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Центр будет рассчитан на 200 коек, местная поликлиника – на 300 посещений в смену. Центр уже наполовину готов - идет монтаж инженерного оборудования и систем.

Больница сможет принимать и жителей из дальних районов и дургих регионов - предусмотрено строительство гостиницы.

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В центре появится новый метод исследования, который включает в себя как диагностику, так и лечение. Появится и новейшее оборудование, которого сейчас в области нет.

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Сейчас пациенты на такое обследование вынуждены ездить в Воронеж и Тамбов. Володин отметил, что когда больница будет готова, жителям не придется ездить в другие города за медицинской помощью.