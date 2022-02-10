В Саратове освободили от должности члена ТИК Кировского района. Сегодня, 10 февраля, об этом было заявлено на 195-м заседании избирательной комиссии Саратовской области, которое прошло в онлайн-формате под председательством Ирины Романовой.

От работы в территориальной изибирательной комиссии освободили члена ТИК Кировского района Саратова с правом решающего голоса Наталью Никитину, представительницу фракции «Справедливая Россия».

До 9 марта ИКСО принимает предложения от партии по кандидатурам на освободившееся место.

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