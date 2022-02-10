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Происшествия10 февраля 2022 10:21

Следователи заинтересовались сбитой на Московской 15-летней девочкой

Ведомство проверит обстоятельства аварии
Наталия Калинина
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Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Фото: ГУ ГИБДД - Саратов

Следователи заинтересовались сбитой на Московской 15-летней девочкой. Сегодня, 10 февраля, об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

Напомним, утром на пересечении улиц Московская и Рахова в Саратове произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя девочка. Ее сбил автобус № 246, следовавший по маршруту «Саратов-Энгельс». Ребенок попал в больницу.

Следственный отдел по Кировскому району Саратова проводит доследственная проверка. Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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