Беременные в Саратовской области стали в два раза чаще попадать в больницу с коронавирусом

Олег Костин брифинг

В Саратовской области в два раза выросло число беременных и рожениц, находящихся в стационаре с коронавирусом. Их была 51, а стало 98. Об этом сегодня, 10 февраля, в рамках очередного брифинга сообщил глава регионального минздрава Олег Костин.

За прошедшую неделю количество вновь выявленных случаев у беременных в регионе выросло с 44 до 79.

Растет также количество будущих мам на амбулаторном лечении. На 3 февраля их было около двухсот, а на 10 февраля стало 354. Всего лечение от коронавируса на дому получают 20 тысяч саратовцев.

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