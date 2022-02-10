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Здоровье10 февраля 2022 9:57

В Саратовской области умерли 10 596 зараженных коронавирусом жителей

Наталия Калинина
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В Саратовской области умерли 10 596 зараженных коронавирусом жителей. Такие данные сегодня, 10 февраля, в рамках очередного брифинга озвучил глава регионального минздрава Олег Костин.

Непосредственно от новой коронавирусной инфекции умерли 5 436 жителя региона, 12 из них за последние сутки. От иных патологий скончались 5 160 зараженных COVID-19.

Напомним, общее количество зараженных в регионе составляет 159 434 человек.

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