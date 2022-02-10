В 2021 году в Саратовской области 3,7 тысячи малых предпринимателей получат поддержку правительства, об этом сообщает Министерство экономического развития области.

В 2021 году область подключилась к 11 нацпроектам и 21 государственной программе РФ. Общий объем финансирования составил 50,3 миллиарда рублей. В регион поступило на 20 процентов больше инвестиций по сравнению с 2020 годом.

В рамках поддержки малого и среднего бизнеса в 2021 году было освоено более 180 миллионов рублей.

- Около 3,7 тысяч субъектов малого бизнеса, самозанятых и физических лиц получат комплекс услуг в Центре «Мой бизнес», им выдадут не менее 2,6 миллиардов рублей, - сообщил Андрей Разборов, министр экономического развития области.

На развитие сектора малого и среднего бизнеса в 2022 году выделят более 170 миллионов рублей.

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